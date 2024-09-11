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Türkiye
AA 11.09.2024 12:01

KDK'dan hatalı HGS ücreti için "önlem alınsın" tavsiyesi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), araç plakasının HGS tarafından yanlış okunması nedeniyle ücret tahakkuk ettirildiğini belirten kişinin başvurusunda gerekli idari, hukuki ve teknik önlem alınması yönünde Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) tavsiye kararı verdi.

KDK'dan hatalı HGS ücreti için "önlem alınsın" tavsiyesi

KDK'nın kararına göre, geçiş yapmadığı halde sürekli ücret ve ceza tahakkuk ettirildiğini öne süren bir kişi, KGM müşteri hizmetleriyle görüşerek kendi hesabından düşülen ücretlerin iadesini sağladı.

Aracıyla yapmadığı geçişler nedeniyle tarafına ücret tahakkuk ettirilmeye devam edilen ve bazı geçişler nedeniyle de ceza uygulandığı belirtilen kişi, ödediği ücretlerin iadesi ve konuyla ilgili önlem alınması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başka araçlarla yapılan HGS geçişleri nedeniyle başvurucu adına tahakkuk ettirilen ücretlerin sürekli hale gelmesi gerekçesiyle gerekli idari, hukuki ve teknik önlemlerin alınması gerektiğine karar verdi.

KDK'nin kararında, plaka okuyucu cihazlar tarafından başka araçların yaptıkları geçişlerde başvurucunun araç plakasının algılanmasının engellenmesine yönelik gerekli işlem tesis edilerek, kalıcı bir çözüm üretilmesi ve yanlış okuma oranı yüksek olan plakalar için gerekli idari ve teknik önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

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