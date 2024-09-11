Ankara'da tarihi eser operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmalarda yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespit edildi.

2 aya yakın süre yapılan takip sonucunda Gölbaşı ilçesinde 1 şüpheli şahsı yakalayan ekipler, Gölbaşı ve Haymana ilçesi çevresinde yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucunda bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet eser ele geçirdi.

Eserler Roma ve Bizans dönemlerine ait

Yapılan incelemeler sonucu ele geçirilen malzemelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser olduğu anlaşılırken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan eserler ülkemiz kültür eserlerine dahil edilmek üzere Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edilerek muhafaza altına alındı.