Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.09.2024 11:45

Ankara'da tarihi eser operasyonu

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara'da tarihi eser operasyonu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttükleri çalışmalarda yurtdışına kaçırılmaya çalışılan çok sayıda tarihi eser olduğu tespit edildi.

2 aya yakın süre yapılan takip sonucunda Gölbaşı ilçesinde 1 şüpheli şahsı yakalayan ekipler, Gölbaşı ve Haymana ilçesi çevresinde yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucunda bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 290 adet sikke ve 50 adet obje olmak üzere toplamda 340 adet eser ele geçirdi.

Eserler Roma ve Bizans dönemlerine ait 

Yapılan incelemeler sonucu ele geçirilen malzemelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser olduğu anlaşılırken, yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan eserler ülkemiz kültür eserlerine dahil edilmek üzere Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edilerek muhafaza altına alındı.

ETİKETLER
Anadolu Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak Kazı Kaçakçılık Müze Roma Dönemi Sondaj Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Ağustosta yağışlar 2023'e göre yüzde 100'den fazla arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Orman içindeki kanuna aykırı yapılar için el koyma kararı alınabilecek
13:34
Kapı durdurucu olarak kullanılan taşın değerinin 1 milyon dolardan fazla olduğu ortaya çıktı
13:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:24
İspanya hükümeti, ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'ten yana tavır aldı
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
13:24
MEB, 5 ve 9. sınıflara yönelik örnek ölçme araçları yayımladı
Erzurum'da 4 yıllık projeyle 42 bin çocuk yüzme öğrendi
Erzurum'da 4 yıllık projeyle 42 bin çocuk yüzme öğrendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun gereğidir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ