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Türkiye
TRT Haber 11.09.2024 11:28

'İstanbul'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına açıklama geldi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da bir kişide, Maymun çiçeği tespit edildi" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

'İstanbul'da maymun çiçeği görüldü' iddialarına açıklama geldi

Açıklama İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Müdürlük, "İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Şüphe üzerine numune alınmıştı

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin vücudundaki belirtilerin maymun çiçeği olabileceğinden şüphe duyulmuştu.

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