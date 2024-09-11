Açık 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.09.2024 10:58

TEKNOFEST 2024 dikey inişli roket yarışması başlıyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl yine genç mühendisleri ve bilim insanlarını buluşturuyor. Genç yeteneklerin yarışacağı bu büyük mücadele, 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara'daki TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2024 dikey inişli roket yarışması başlıyor

Dikey İnişli Roket Yarışması, ülkemizin önümüzdeki 10 yıldaki teknolojik ilerleme hedeflerinde önemli bir yer tutan roket itkili iniş sistemleri hakkında genç mühendisleri eğitmeyi amaçlıyor. Yarışma, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilerin roket sistemleri üzerine bilgi edinmesini sağlarken, gençlerin disiplinler arası ekiplerde çalışma becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor. Bu sayede geleceğin mühendisleri, Türkiye’nin roket teknolojilerinde atacağı adımlara katkı sunmaya hazırlanıyor.

Yarışma sürecinde, takımlar danışma kurulunun sağladığı askı sistemi ile roketlerini serbest bırakacak ve soğuk gaz itki sistemini kullanarak kontrollü bir iniş gerçekleştirmeye çalışacak. Takımlar, tasarım süreçlerini üç aşamalı bir rapor sistemiyle tamamlayacak: Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Atışa Hazırlık Raporu. Bu raporlar ve deneme atışları sonucunda, performansı en yüksek olan takımlar finale kalacak.

Rekor başvurularla büyük rekabet

2024 yılına damga vuran bu yarışmaya, Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildi. Tam 147 takım ve 511 yarışmacı başvuruda bulundu. Başvurular arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda 12 farklı ilden 17 takım ve 164 finalist yarışmacı büyük finale katılmaya hak kazandı. Genç mühendisler, finalde teknoloji tutkunlarının karşısında yeteneklerini sergilemek için gün sayıyor.

Kazananları bekleyen büyük ödüller

Dikey İnişli Roket Yarışmasında birinci gelen takımı 150 bin TL, ikinciyi 120 bin TL, üçüncüyü ise 100 bin TL’lik ödül bekliyor. Toplamda 370 bin TL ödül havuzuna sahip olan bu prestijli yarışma, genç mühendislerin yenilikçi fikirlerini ve yaratıcı tasarımlarını ödüllendiriyor.

Teknolojinin kalbi Ankara’da atacak

Türkiye’nin dört bir yanından genç mühendislerin, bilim insanlarının ve teknoloji meraklılarının bir araya geleceği bu büyük yarışma, 11-15 Eylül 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde, Ankara’da gerçekleşecek. TEKNOFEST’in en heyecan verici yarışmalarından biri olan Dikey İnişli Roket Yarışması, geleceğin teknolojilerine ilham verecek inovatif çözümlerle dolu olacak. 
 

ETİKETLER
Ankara Teknofest Tübitak Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
İstanbul'un "Altın Boynuz"u Haliç çöpe teslim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü: Maymun çiçeği hastalığına rastlanmadı
11:43
Ermenistan askerleri Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
11:41
Polonya: Almanya'nın kara sınırlarında kontrol kararı "kabul edilemez"
11:40
Ağustosta yağışlar 2023'e göre yüzde 100'den fazla arttı
11:37
Türkiye'nin siber ordusu zararlı bağlantılara geçit vermiyor
11:37
İşgalci İsrail ordusu Tubas'taki tek hastaneyi kuşattı
Geleneksel Türk okçuları, Dünya Göçebe Oyunları'nda büyük ilgi gördü
Geleneksel Türk okçuları, Dünya Göçebe Oyunları'nda büyük ilgi gördü
FOTO FOKUS
Ankara'da tır ile iki otomobilin karıştığı kaza kamerada
Ankara'da tır ile iki otomobilin karıştığı kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ