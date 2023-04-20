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Türkiye
AA 20.04.2023 01:11

Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde trafik kazasına müdahale eden polis memuru olay yerinde iki aracın kendisine çarpması sonucu şehit oldu.

Kazaya müdahale eden polis iki aracın çarpması sonucu şehit oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye trafik ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde, ekipteki trafik polisi Musa Keskin'e önce A.C.Ç. idaresindeki otomobil, yola savrulması sonucu da daha sonra M.O. yönetimindeki otomobil çarptı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 6 çocuk babası şehit Keskin'e çarpan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.

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Şehit Adana Trafik Kazası
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