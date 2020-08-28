Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Küçükköy'de meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, Halil Karaman'a ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 11 küçükbaş hayvan telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Hayvanlarına sarılarak ağladı

Olay yerinde hayvanlarının telef olduğunu gören Nezahat Karaman, hayvanlarına sarılarak gözyaşı döktü.

"Annem koyunlar için üzüldü"

Sürünün çobanı İsmail Karaman, hayvanların yolun karşısına geçtiği sırada aracın çarptığını ifade ederek, "Bu yol üzerinden hayvanlarımı geçiriyordum. Hem yukarıdan hem aşağıdan araç geliyordu. Mesafeleri uzaktı. Yukarıdaki araç durdu ama aşağıdan gelen araç durmadı. Işığın olmasına rağmen resmen sürünün arasına daldı. 11 koyun telef oldu. Yaralı olanlarda var. Annem baya bir koyunlar için üzüldü. Ondan dolayı ağladı.İnşallah bu durum çözülür" dedi.