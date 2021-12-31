Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 02:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yerini temizleyen 2 işçiye otomobil çarptı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de trafik kazasının ardından yol temizliği çalışması yapan 2 işçi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Mehmet Sefa B. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Yüksek İhtisas Hastanesi karşısında meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından yoldaki araç parçalarını temizleyen Uğurcan Atar ve Ahmet Şimşek'e çarptı.
Yaralanan Atar ve Şimşek, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ve buzlanma nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunun Kayseri istikameti, tuzlama çalışması ve kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kırıkkale
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