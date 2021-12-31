İl ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'daki operasyonlarında yakaladığı 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Kuşadası Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6’sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 27 Aralık’ta başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü oluşturup "uyuşturucu ticareti", "darp" ve "tehdit" gibi suçları işlediği öne sürülen 15 şüpheli yakalanmıştı.

Yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 5 kilogram kubar esrar, 65 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatız av tüfeği ile mermiler ele geçirilmişti.