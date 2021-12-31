Ankara Çubuk'ta bir okulda görev yapan ve yüzde 50 engeli bulunduğu bilgisi verilen Derya Y. ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi S.Y. arasında tartışma yaşandı.

S.Y., eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Sağlık ekibinin Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı kadın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zanlı tutuklandı

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Çiftin 3 yıldır evli olduğu, 2 yaşındaki çocuklarının olay sırasında evde bulunduğu, bir süre önce eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı alınan S.Y.'nin barışma bahanesiyle eve geldiği öğrenildi.