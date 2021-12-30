Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, atıl durumda olan doğal kaynakları yerinde ve doğru yöntemlerle verimli hale dönüştürmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Çubuk-1 Barajı'nda ve rekreasyon alanında biriken dip çamurlarının temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, 1994'ten itibaren atıl durumda bulunan barajda içme suyu "su alma yapısı"nın aktif hale getirildiği ve 27 yıl aradan sonra su tutulmaya başlandığı bildirildi.

Atatürk'ün talimatıyla yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk betonarme barajı Çubuk-1 Barajı'ndan elde edilecek su, tarımsal sulama faaliyetlerinde ve bölgedeki yeşil alanların sulamasında kullanılacak.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk-1 Barajı, 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Hemşerilerimizi, kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız"

ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı da baraj kapasitesinin yüzde 50'si kadar su tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

Barajda, Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları, ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüklerinin iş birliğiyle ortak çalışma yürütüldüğünü aktaran Alçı, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin ilk barajı olan ve 1930'da Atatürk'ün talimatıyla yapımına başlanan Çubuk Barajı, maalesef Çubuk Çayı'na ilçenin kanalizasyonun aktarılması ve civardaki besi çiftliklerinin atıklarının baraja verilmesi sebebiyle 1994 yılından sonra işlevini kaybetmiş durumdaydı. Barajın ilk kuruluş kapasitesi 13,5 milyon metreküp, biz yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedefliyoruz. Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla ayrıca Çubuk-1 Rekreasyon Alanı'ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş, temiz suyu vererek, hemşerilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız."