D-100 Fındıklı mevkiinde C.T. yönetimindeki otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Sürücü, aracının kaldırılması için çekici çağırdı.

Çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı

C.T, çekiciyi beklerken başka bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik yeniden normale döndü

Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.