Kaza yaptı, çekici beklerken canından oldu
İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda bir otomobil kaza yaptı. Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-100 Fındıklı mevkiinde C.T. yönetimindeki otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışması yaptığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Sürücü, aracının kaldırılması için çekici çağırdı.
Çarpan sürücü kaza yerinden kaçtı
C.T, çekiciyi beklerken başka bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede C.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Trafik yeniden normale döndü
Kaçan otomobil sürücüsü, D-100 Ataşehir mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaza nedeniyle yan yola yönlendirilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.