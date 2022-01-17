Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı seferleri iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan duyuruda iptal seferler şöyle açıklandı:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
Etiketler: İstanbul
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