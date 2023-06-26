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Türkiye
DHA 26.06.2023 11:41

Kaza yaptı, aracından inince başka bir araç çarptı

Aksaray'da, başka bir otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü Mustafa Aytar'a, aracından indikten sonra bu kez başka bir araç çarptı.

Kaza yaptı, aracından inince başka bir araç çarptı

Kaza, dün Ihlara yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Mustafa Aytar yöntemindeki otomobil, başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Aytar ve yanındaki Ramazan Türkmen yaralandı. Kazanın ardından aracından inen Aytar'a, bu kez yine başka bir otomobil çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Aytar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazaya karışıp kaçan 2 sürücü ve araçların plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

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