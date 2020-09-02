Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kaza yapan kamyonet uçurumda asılı kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet ön iki tekeri boşluğa düşerek uçurumda asılı kaldı.
Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi. Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.
Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı.
Kazada korkulan olmadı. Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Etiketler: bursa kaza uçurumda asılı kalan kamyonetSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:37
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