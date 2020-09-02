Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi. Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.

Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı.

Kazada korkulan olmadı. Büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.