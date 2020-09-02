Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
TİP Milletvekili Atay'ın darp edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darp edilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun saldırıya uğrayarak darpedilmesi ile ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Etiketler: barış atay Türkiye İşçi Partisi barış atay darp gözaltıSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 09:33
Son Haberler
- 11:05
- 11:05
- 10:58
- 10:49
- 10:51
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı'nda sis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz