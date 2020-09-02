Kadıköy'de, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun saldırıya uğrayarak darpedilmesi ile ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.