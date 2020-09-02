Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul Boğazı'nda sis
[Fotoğraf: AA, DHA]
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen sis altında kalırken, özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesi düştü.
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