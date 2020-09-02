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Konya'da bir site karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 68 daireli bir site karantinaya alındı.
Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar, kabul gününde toplandı.
Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.
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