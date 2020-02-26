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Kaza yapan genci, linçten polis kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sultangazi'de kullandığı otomobille sokaktaki diğer araçlara çarpan sürücüyü linçten polis kurtardı.
50. Yıl Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı otomobille, çok sayıda araca çarparak ilerledi.
Bir araca çarparak duran ve ardından alev alan otomobilden çıkan sürücüyü çevrede toplanan bazı kişiler linç etmek istedi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, polisin soruşturması devam ediyor.
Etiketler: Sultangazi İstanbul sürücü 50. Yıl MahallesiSon Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 06:01
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