50. Yıl Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı otomobille, çok sayıda araca çarparak ilerledi.

Bir araca çarparak duran ve ardından alev alan otomobilden çıkan sürücüyü çevrede toplanan bazı kişiler linç etmek istedi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, polisin soruşturması devam ediyor.