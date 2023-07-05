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Türkiye
DHA 05.07.2023 22:34

Kaza sonrası levyeli kavga: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından taraflar birbirlerine levye ile saldırdı. Yaralanan 4 kişi tedavilerinin ardından polis merkezine götürülürken, polis kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası levyeli kavga: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzeri Metal Sanayi kavşağında meydana gelen kazada İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Ahmet A. yönetimindeki motosiklet, Akpınar Caddesi'nden yola çıkan Suat B. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası levyeli kavga

Yaralananın olmadığı kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Otomobilde bulunan Suat B.'nin yakınları, levyeyle motosikletteki sürücü ve arkasındaki kardeşi Cihan A. ile kaza haberi üzerine olay yerine gelen çocukların babası Muhammed A.'ya saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu taraflar ayrılırken, Suat B.'nin otomobilinde bulunan yakınları olay yerinden kaçtı.

Levyenin kullanıldığı kavgada Ahmet A. ve Cihan A. ve babaları Muhammed A. ile Suat B. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, tedavinin ardından polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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