Puslu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 14.03.2024 10:51

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile karavanın çarpıştığı kazada şehit olan 2 polis memurundan İlker Duran'ın acı haberi, memleketi Kayseri'deki ailesine ulaştı.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü
[Fotograf: DHA]

Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Nusaybin istikametine meydana gelen kazada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan çarpıştı.

Kazada, Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı.

Cizre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinin geçirdiği kazada yaralanan polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibinin geçirdiği kazada yaralanan polis şehit oldu

31 yaşındaki Şehit Duran'ın acı haberi memleketi Kayseri'de ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İlker Duran'ın 10 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Bekar olan Duran’ın cenazesi ikindi namazının ardından Develi ilçesinde toprağa verilecek.

ETİKETLER
Kayseri Şehit
Sıradaki Haber
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Niğde'de ceylan derisinden el yazması kitap ele geçirildi
12:20
Dijital Avrupa Programı kapsamında 22 yeni hibe çağrısı açıldı
12:06
Yeşil dönüşümde bu yıl 50 firma desteklenecek
12:07
Son bir haftada 63 terörist etkisiz hale getirildi
12:02
Tüketicilerin online alışveriş ve internet aboneliği şikayetleri arttı
11:54
İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi
Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk karşılıyor
Depremde mesai arkadaşlarını kaybeden sağlık çalışanları 14 Mart'ı buruk karşılıyor
FOTO FOKUS
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
Tokat'ta otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ