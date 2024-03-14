Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Nusaybin istikametine meydana gelen kazada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan çarpıştı.

Kazada, Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı.

Cizre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

31 yaşındaki Şehit Duran'ın acı haberi memleketi Kayseri'de ailesine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

İlker Duran'ın 10 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Bekar olan Duran’ın cenazesi ikindi namazının ardından Develi ilçesinde toprağa verilecek.