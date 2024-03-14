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Türkiye
DHA 14.03.2024 10:32

Araba çarpan kıza yardım için pencereden atladı

Bursa'da okula giderken otomobilin çarptığı Aynur Üzeyir yaralandı. Kaza anı ve yardım için pencereden atlayan kişinin kameraya yansıdı.

Bursa'da ilkokulu öğrencisi Aynur Üzeyir okula giderken yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Üzeyir’e, H.D. yönetimindeki otomobil çarptı.

Yaklaşık 6 metre sürüklenip otomobilin altında kalan Aynur’un yardımına çevredekiler koştu.

Aynur Üzeyir otomobil kaldırılarak kurtarılırken, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Aynur Üzeyir, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan sürücü H.D.’nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Otomobilin altında kalan küçük kıza yardım etmek isteyen bir vatandaşın ise 2'nci katın penceresinden atlayarak koştuğu anlar da görüntüye yansıdı. 

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