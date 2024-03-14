Dündar Apartmanı davasında 3 sanığa 22,5 yıl hapis istendi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sercan Erbey ve İlhami Dündar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.

Duruşmada mağdur olarak dinlenilen Veysi K, binanın enkazında kalan 3 çocuğunun vefat ettiğini, eşinin yaralandığı için yatalak olduğunu belirtti.

Binanın inşaatında kusurları olan sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydeden Veysi K, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın isnat edilen suçtan cezalandırılarak, tutukluluk halinin devamı, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

Sanık Dündar ve Erbey, geçen duruşma detaylı savunma yaptıklarını, uzun süredir tutuklu olduklarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunup tahliyeleri yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Savunmaların ardından mahkeme, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi

İddianamede, binanın müteahhitleri tutuklu sanıklar İlhami Dündar ve Sercan Erbey ile arsa sahibi tutuksuz sanık Seydo Bozkaya hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.