Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin İncesu ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin yaklaşık 12,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Art arda 4,3, 4,4, 3,8 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Deprem sonrası heyelan oluştu

Depremler sonrası Hacılar sınırındaki Yılanlı Dağ'da heyelan oluştu.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada" ifadelerini kullandı.