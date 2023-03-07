Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen afetzedelere yönelik psikososyal yardım faaliyetleri de artırılıyor.

Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle afet bölgesinde çalışma yürütüyor.

Depremin birinci ayı itibarıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 3'er, Gaziantep'te 2, Hatay, İskenderun, Malatya ile Osmaniye'de birer olmak üzere 12 psikososyal destek çadırı kuruldu. Hatay ve İskenderun'da 2 "Mobil Destek Çadırı" ile Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 2 "Mobil Çocuk Dostu Alanı" hazırlandı.

Depremden etkilenen 7 ilde 55 bin 813 kişiye afet travmasının etkilerini azaltmak için psikososyal destek sağlandı.

Psikososyal destek ekipleri, mobil ve sabit noktalarda afetzedelere yönelik grup çalışmaları, ihtiyaç halinde uzman klinik görüşmeleri ve psikolojik ilk yardım görüşmeleri yapıyor.