Parçalı Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.07.2023 09:21

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi firari hükümlü 4 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Melikgazi ilçesi Gesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki operasyonda Ş.T, O.P, D.T. ve R.G. yakalandı.

Zanlıların üzerinde 4,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan Ş.T'nin "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "kasten öldürme", "hırsızlık" suçlarından 10 yıl, O.P'nin ise "tutuklunun kaçması" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

O.P. ve Ş.T. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, D.T ve R.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Kayseri Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Çorum'da akrep sokan kadın yoğun bakımda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:32
Aydın merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
10:27
Polonya'da küçük uçak, hangara düştü: 5 ölü, 8 yaralı
10:28
Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2 trilyon liraya ulaştı
10:17
Haziranda elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı
10:18
İngiltere hükümetinin 'tartışmalı göçmenlik planı' yasalaşıyor
10:10
Borsa güne rekorla başladı
Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oteline bıraktı
Selman, TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oteline bıraktı
FOTO FOKUS
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
Yapay zeka yapay tarih üretiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ