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Türkiye
TRT Haber 18.07.2023 08:34

Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor

Kavurucu çöl sıcakları ülke genelinde etkisini sürdürüyor. Meteoroloji, orman yangınlarının çıktığı Çanakkale, Hatay ve Mersin'de yağış beklenmediğini açıkladı. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde hava sıcaklığı yükselecek.

Kavurucu sıcaklar orman yangınlarını tetikliyor

Kavurucu sıcaklar yurt genelinde etkili oluyor. Sıcaklığın artması ile orman yangınları da çıkmaya başladı.

Yangınların olduğu bölgelerde yağış beklenmiyor.

Yangın çıkan illerde hava durumu

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yangınların çıktığı illerdeki hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çanakkale'de 4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hatay'da daha açık bir hava var. Hava sıcaklığı 4 gün boyunca 34 ile 36 derece arasında olacak. Mersin'de de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak."

Yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kısa süreli görülecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklık 35 derecenin üzerinde olacak

Üç büyükşehirde de sıcaklık artacak.

Ankara ve İstanbul'da 35, İzmir'de 40 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de 3 gün rüzgar etkili olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı deniz suyunun sıcaklığını da yükseltecek.

Ege kıyılarında 26-27 dereceler civarında olacak deniz suyu sıcaklığı Akdeniz'de 30 dereceleri bulacak.
 

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