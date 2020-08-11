Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayseri'de tır ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Kayseri-Sivas yolu Büyüktuzhisar Mahallesi Lalebeli mevkisinde meydana gelen kazada minibüs ile tır çarpıştı.
Kazada aynı aileden Faruk, Havva, Süreya, Rojin, Esra, Emrah, Sıddık, Nimet ve Cansu Balcı ile Zeynep Yalçın ve Melikan Acar yaralandı.
Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Etiketler: kayseri Kayseri Şehir HastanesSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 10:23
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