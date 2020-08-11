Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde asker uğurlama konvoyu oluşturuldu.
İstanbul'da gece geç saatlerde bir araya gelen gençler, 15 araçlık konvoy oluştururken, kornalar ve 'En büyük asker bizim asker' sloganı ile yan yana 3 şerit oluşturarak trafikte ilerledi.
Ispartakule mevkiinden geçen asker uğurlama konvoyu bir süre daha ilerlerken kısa süre sonra gözden kayboldu.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı koronavirüs asker uğurlama konvoyuSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:57
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