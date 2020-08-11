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TurAz Kartalı Tatbikatı'nda temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği ifade edildi.
Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.
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