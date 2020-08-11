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Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 617 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 617 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim gerçekleştirdikleri 547 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.
Etiketler: sosyal mesafe maske koronavirüs Gaziantep covid-19Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:29
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