Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te zehir taciri 10 kişi yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 287 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonu uyuşturucu ticaretiSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:08
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