Haber Giriş: Kaynak: DHA
FETÖ'nün binası Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bahçelievler'de bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya yeni tabelası asıldı.
FETÖ'ye ait eski Zaman Gazetesi'ne, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanmıştı.
Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile kapatılmıştı.
Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bina uzun süredir boş durumdaydı.
Bina, Bakırköy Adliyesi'nin hizmetine verilecek.
Binaya, 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela da asıldı.
Etiketler: İstanbul bahçelievler fetöSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 07:32
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