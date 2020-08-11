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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 8 zanlı yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Samsun Samsun İl Emniyet Müdürlüğü DEAŞ deaş operasyonuSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:07
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