Haber Giriş: Kaynak: İHA
Arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv) ]
Bayburt'ta arı sokması nedeniyle fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bayburt'un Mezre Yaylası'nda kovanları bulunan bal üreticisi İlyas Pistil, dün akşam saatlerinde arı sokması sonucu rahatsızlandı.
Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Pistil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Pistil'in cenazesi Trabzon'un Araklı ilçesi Erenler mahallesine gönderilirken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında defnedilecek.
Etiketler: Bayburt bal üreticisi Mezre Yaylası Arı sokmasıSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:16
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