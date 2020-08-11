Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Kars karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:15
Son Haberler
- 09:55
- 09:47
- 09:43
- 09:44
- 09:41
Sıradaki Haber
Gaziantep'te zehir taciri 10 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz