Yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Tokat’ta polis ekipleri şehrin kalabalık bölgelerinde uygulama yaptı.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sosyal mesafe ve maske uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte maskesiz dolaşanları ya da maskeyi çene altında tutan vatandaşları uyardı.

[Fotoğraf: İHA]

Ceza yazılacak sandılar, polis maske dağıttı

Maskesiz sokağa çıkanlar ise polisi karşılarında gördüklerinde yönlerini değiştirmeye çalıştı. Ceza yazılacağını sanan vatandaşlar polis tarafından maske dağıtıldığını görünce rahat bir nefes aldı.

Maskesiz sokağa çıkan yaşlı bir vatandaş ise maskesini takamayınca polis devreye girdi.

[Fotoğraf: İHA]

Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar kurallara uymayanların insanların sağlığı ile oynadığı mesajını verdi.