Vatandaşlar cezadan korktu, polis maske dağıttı
Tokat’ta maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar, karşılarında polisi görünce yollarını değiştirmeye çalışırken, ekiplerin ceza yazmak yerine maske dağıttığını fark edince rahat bir nefes aldı.
Yeni tip koronavirüs vakalarının arttığı Tokat’ta polis ekipleri şehrin kalabalık bölgelerinde uygulama yaptı.
Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sosyal mesafe ve maske uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte maskesiz dolaşanları ya da maskeyi çene altında tutan vatandaşları uyardı.
Ceza yazılacak sandılar, polis maske dağıttı
Maskesiz sokağa çıkanlar ise polisi karşılarında gördüklerinde yönlerini değiştirmeye çalıştı. Ceza yazılacağını sanan vatandaşlar polis tarafından maske dağıtıldığını görünce rahat bir nefes aldı.
Maskesiz sokağa çıkan yaşlı bir vatandaş ise maskesini takamayınca polis devreye girdi.
Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar kurallara uymayanların insanların sağlığı ile oynadığı mesajını verdi.
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