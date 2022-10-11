Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı: El yazması Tevrat ele geçirildi
Kayseri'de ekipler tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor. Bir otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları şüphelinin kullandığı otomobili Ambar Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen İbranice yazılı Tevrat ve koruma kabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Tarihi Eser Kaçakçılık
Son Haberler
- 10:46
- 10:47
- 10:42
- 10:36
- 10:37
Sıradaki Haber
Çadırdaki ateşin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz