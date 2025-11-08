Açık 8.4ºC Ankara
AA 08.11.2025 06:19

Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'ta M.A.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle Osman D. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.A.Y. yanında getirdiği tüfekle O.D'ye ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan O.D, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri
