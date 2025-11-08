İstanbul'da Hileli satış yapan pazarcının tezgahı kapatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenibosna Cuma Pazarı'nda bir pazarcı esnafının, engelli vatandaşın seçtiği salatalıkları tezgah arkasında el çabukluğuyla değiştirip farklı ürün vermesine ilişkin görüntü üzerine soruşturma başlattı.

Pazarcı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma açıldı.

Bahçelievler Belediyesi konu hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, vatandaşları yanıltarak hileli satış yaptığı belirlenen pazarcının tezgahının bir hafta süreyle kapatıldı ve satıcıya 3 bin 541 lira idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekipleri, bu hafta vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla pazarcının tezgahına "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır." ifadesinin yer aldığı bir pankart astı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, pazar yerlerinin, vatandaşların güvenle alışveriş yapacağı alanlar olduğunu kaydetti.

Bahadır, "Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim görevimiz hem dürüst esnafımızı korumak hem de vatandaşımızın hakkını savunmaktır. Bahçelievler'de kimse vatandaşın emeğiyle, alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez." ifadelerini kullandı.