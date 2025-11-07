Hafif Sağanak Yağışlı 14.3ºC Ankara
AA 07.11.2025 21:25

İstanbul merkezli "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu: 42 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 29 ilde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden fal, büyü ve muska gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 85 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul merkezli "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu: 42 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşların, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duyguları istismar edilerek dolandırılmasına dair yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 85 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakılırken, 71'i Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden 55'i tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi, 16'sı ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan 55 şüpheliden 42'si tutuklanırken, 13'ü haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarının engellenmesine yönelik çalışma yapmış, şüphelilerin sosyal medya platformları ve kurdukları internet siteleri üzerinden kendileriyle iletişime geçen vatandaşları, "fal, büyü, muska" gibi yöntemlerle dini duygularını istismar ederek dolandırdıklarını tespit etmişti.

Zanlıların, daha sonra mağdurlardan kişisel bilgileri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettikleri belirleyen ekipler, 4 Kasım'da İstanbul merkezli 29 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 62 zanlıyı yakalamıştı.

Daha sonra 23 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 85'e yükselmişti.

Dolandırıcılık İstanbul Siber Suçlar
Kahramankazan'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
