Kahramankazan'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara Kahramankazan'da meydana gelen kazada, anne, baba ve bir yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.https://t.co/VGNaLYc3Vt pic.twitter.com/00g5ypEGwl — TRT HABER (@trthaber) November 7, 2025

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan 33 yaşındaki baba, 26 yaşındaki anne ve bebekleri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.