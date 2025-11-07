Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilirken, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden B.G. ile H.T.A. tutuklandı, A.E., Y.Y., ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.