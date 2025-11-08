Kırklarelili çiftçiden Karabağ Zaferi mesajı

Kırklarelili'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi'ni kutlamak istedi.

Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pullukla toprakta iz bırakarak yaklaşık 5 saatte "Karabağ Zaferi 5 yaşında, binlerce şehidini unutma dünya" yazdı.

Tunçkol, her yıl böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

"Biz dünyaya mesaj veriyoruz"

Toplumda algı oluşturmak için böyle bir çalışma yaptığını ifade eden Tunçkol, şunları kaydetti:

"Bu yazıyı yazdığımız yer Evrensekiz beldesi, İstanbul ve Avrupa'ya giden uçakların tam geçtiği keskin rota. Yani Amerika ve Avrupa'dan gelen uçaklar burada alçaldığı zaman bu bizim tarlalara yazmış olduğumuz büyük yazıları görüyorlar ve biz dünyaya mesaj veriyoruz.

Dünyaya vermek istediğimiz mesaj da şu; benim yaşadığım yerle Azerbaycan arasında 3 bin kilometre mesafe var. Bizim için kilometreler önemli değil, mesafeler önemli değil. Bizim onlarla gönül bağımız var, kardeş ülkeyiz. Kardeş ülkemize ve şehit annelerimize moral olsun diye bu yazıyı yazdım."

Çiftçi Tunçkol, daha önce de tarlasına pullukla kutlama mesajları yazmıştı.