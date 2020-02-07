Kayseri´nin Yahyalı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, sele neden oldu.

Dere yatakları taştı

İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Aladağlar´dan gelen selle dere yatakları taştı.

Ulupınar Mahallesi ve Kapuzbaşı Mahallesi arasında kalan bazı yerleşim yerleri sular altına kaldı. Mahalle yolları ile bazı işletmeler, evlerin bahçeleri, kameriyeler taşkınlar nedeniyle çamur, kum ve dağdan gelen kaya parçalarıyla doldu.

[Fotoğraf: AA]

Sele kapılan ev sürüklendi

Selden etkilenen işletmelerin çalışanları eşyaları kurtarma telaşına düşerken, bir evin sele kapılarak sürüklenmesi cep telefonu ile görüntülendi.

Yahyalı Belediyesi ekipleri sele iş makineleriyle müdahale etti.

Jandarma ve kaymakamlık ekipleri de ilçede güvenlik tedbiri aldı.