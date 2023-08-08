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Türkiye
DHA 08.08.2023 16:15

Kayseri'de pazarda silahlı saldırı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 2 pazarcı, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

Kayseri'de pazarda silahlı saldırı
[Fotograf: DHA]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pazarda esnaf olan Harun K. ve İbrahim E., aralarında husumet olduğu iddia edilen Abdullah T. ve Kerem T. tarafından otomobillerinden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından, başından ve bacağından yaralandığı belirlenen pazarcılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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