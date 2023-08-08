Erzincan'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da Mehmet Ali G.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Tüneller mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Z.B., Y.B., E.A.B., D.D., N.B. ve Necati Arslan, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.