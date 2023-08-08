Az Bulutlu 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.08.2023 15:49

Erzincan'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Erzincan'da Mehmet Ali G.'nin kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nin Tüneller mevkisinde, yol kenarında park halinde bulunan otomobillere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Z.B., Y.B., E.A.B., D.D., N.B. ve Necati Arslan, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Erzincan Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sakarya'da "denize girmeyin" uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:09
Polonya, Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Druzhba boru hattının tamirini tamamladı
17:08
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten 3 çocuk daha kaçırdı
17:06
Mali'deki 2 terör saldırısında 17 kişi öldü
16:55
Pakistan'da Ulusal Meclisin yarın feshedilmesi bekleniyor
16:35
Park halindeki araç şelale havuzuna düştü
16:32
İtalya bankaların yüksek karlarına yüzde 40 ek vergi getirecek
"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
"Kış kentleri"nde etkili olan sıcaklık bunaltıyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ