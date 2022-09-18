Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Nalçık Bulvarı üzerinde, E.P. idaresindeki otomobil, Malatya'dan Antalya'ya giden İ.Ş.'nin kullandığı otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobildeki Z.G.P., L.P., M.P., M.G.P. ile G.P. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Balıkesir’de hücre evine düzenlenen operasyonda EYP’ler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz