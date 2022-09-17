Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir’de hücre evine düzenlenen operasyonda EYP’ler yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının faillerinin İzmir'de yakalanmasının ardından Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri ele geçirildi.
Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve bunlara kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar, 17 Eylül'de İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştı.
İzmir’deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir’de bir hücre evine düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeler yakalandı.
Bursa’da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP’lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Balıkesir Terörle Mücadele
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