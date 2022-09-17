Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıların failleri olan MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve bunlara kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar, 17 Eylül'de İzmir Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonla Dikili'de yakalanmıştı.

İzmir’deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir’de bir hücre evine düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeler yakalandı.

Bursa’da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan EYP’lerin de bu hücre evinde hazırlandığı değerlendiriliyor.