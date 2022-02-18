Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kanala düştü.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Trafik Kazası
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