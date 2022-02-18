Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili: Sürücüler uyarıldı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgede buzlanma, don ve sis beklendiğini duyurdu.
Afyonkarahisar'da kar yağışının etkisini artırması üzerine ekipler, kenti çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
İl Özel İdare ekipleri de gelecek ihbarlara karşı hazır hale getirildi.
Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gece saatlerine kadar aralıkla devam edeceğini belirterek yarın sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiğini duyurdu.
Etiketler: Afyonkarahisar Buzlanma Hava Durumu Kar Yağışı
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